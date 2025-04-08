Bayram tatilinin dokuz günlük bilançosu: 74 ölü, 10 bin 199 kişi yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin dokuz gününde meydana gelen kazalarda 74 kişi öldü, 10 bin 199 kişi yaralandı.

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Bilançoyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten şöyle duyurdu:

“Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı yüzde 4,6 azalarak 6 bin 268’e geriledi. Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatın kaybetti. 10 bin 199 kişi yaralandı.”

Yerlikaya, ayrıca şu verileri de paylaştı:

“Geçen yılki Ramazan Bayramı tatiline göre denetim sayımızı yüzde 30,6 artırdık ve toplamda da 4 milyon 957 bin 939 aracı denetledik. Bu denetimlerimiz sonrasında 593 bin 654 sürücüye cezai işlem uygulandı.”