‘Bay Kemal’in zamanında sadece mum varmış, gaz lambası varmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Sizin zamanınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı, biz bunları getiriyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, Türkiye’yi ekonomik anlamda ilk 10 ülke arasına sokacak ‘atılım’ içinde olduklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Erdoğan, CHP liderinin ülkenin nükleer güç potansiyelini kötülemeye çalıştığını savundu: “Akkuyu uzak değil oraya gidersin bizim santral ne durumdaymış onu yerinde görürsün.”

Son günlerde yüksek faturalar nedeniyle tartışma konusu elektrik enerjisi üzerinden de CHP liderine yüklenen Erdoğan şunları söyledi: “Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Sizin zamanınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı, biz bunları getiriyoruz. 100 bin megavata Türkiye’nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayal bile edemediğinizi biz gerçeğe dönüştürüyoruz.”

Türkiye’nin mevcut enerji kaynaklarının üçte ikisinin son 20 yılda kurulduğunu söyleyen Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz doğalgazı inşallah 2023’ten itibaren sistemimize vererek bu alanda da bir rahatlama sağlayacağız” dedi.