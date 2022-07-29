Batı’nın Rusya yaptırımları ters mi tepiyor?

Rusya-Ukrayna savaşı beş aydan uzun süredir devam ediyor. Batılı devletler, işgale ve Rusya’ya karşı çıkmak için en çok ‘yaptırım’ yolunu seçiyor. Britanya başbakan adayları Rishi Sunak ve Liz Truss da ‘daha fazla yaptırım’ diyor. Peki, bu yaptırımlar Rusya’dan çok Batı’ya zarar veriyor olabilir mi?

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Batı’da, enerji fiyatları ve enflasyon yükseliyor, milyonlarca insan enerji ve gıdaya ulaşımda güçlük çekiyor ve ruble en güçlü zamanlarını yaşıyor.

The Guardian’dan Simon Jenkins’e göre Ukrayna’ya askeri yardımda sorun yok ama yaptırımlar belki de uluslararası tarihte en kötü düşünülmüş ve verimsiz politikalardan biri. Bu politikalar, Moskova’yı ekonomik olarak yıkmakta başarısız kalıyor. Batı’nın ekonomik durumu kötüleşirken Putin barbarlığı da artıyor.

Yaptırımlar, sadece misillemeye davet çıkarıyor. Örneğin, Rusya istese Avrupa’yı kışın gazsız bırakabilir. Petrol fiyatları uçtu. Özellikle Afrika ve Asya’ya gıda gitmiyor. Rus oligarkların malları donduruldu ama Putin’in bunu dikkate aldığı söylenemez.

Yaptırımlar ayrıca, Putin’in otokratik rejimini güçlendirmesine neden oluyor. Jenkins’e göre, yaptırımlar Küba’dan Kore’ye, Myanmar’dan İran ve Venezuela’ya otokratik rejimleri güçlendirdi. 2014’ten yani Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesinden beri uygulanan yaptırımlar da Rusya’yı caydıramadı. 2014’teki yaptırımların işe yaramamasının nedeni olarak yaptırımların ‘zayıf’ olması öne sürülüyor ama şu an güçlü yaptırımlar uygulanıyor ve gelinen noktada Rusya, ekonomik olarak caydırıcı bir kayıp yaşamazken Batı öyle değil.