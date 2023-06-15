Başvurusu reddedilince Twitter’da sesini duyurarak vize aldı

Hollanda’dan vize başvurusu reddedilen bir bilgisayar programcısı, sesini Twitter’dan duyurarak vize almayı başardı.

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Türkiye’den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine vize için başvuranlar randevu almakta zorluk çekmekten, alanlar da başvurlarının reddedilmesinden şikayetçi.

Selin Tunç isimli bilgisayar programcısı da aynı sorunu yaşadı. Başından geçenleri Twitter hesabından paylaşan Tunç, sesini duyurarak sorunun çözülmesini sağladı.

Google’dan etkinlik daveti aldı

Tunç, Google’dan etkinlik daveti aldı. 20 Haziran’da Hollanda’da düzenlenecek etkinliğe katılmak için 25 Nisan’da diplomatik misyonlara hizmet veren VFS Global şirketi aracılığıyla Hollanda başkonsolosluğuna vize başvurusunda bulundu. Ancak 7 Haziran’da, yani yaklaşık bir buçuk ay sonra başvurusu reddedildi.

Tunç’un eşi, Avrupa Birliği (AB) vatandaşı. Ama gerekli tüm belgeleri iletmesine rağmen konsolosluk, Tunç’un eşiyle evli olduğuna ve çocuğun onların olduğuna ‘inanmamış’tı.

Yaklaşık bir hafta sonra Tunç, görüşmeleri sonucunda eşinin kimlik bilgisinin dijital ortama hiç aktarılmadığını öğrendi. Bunun üzerine programcı bu belgeyi konsolosluğa kendisi e-posta attı.

Yaklaşık bir hafta sonra da sorun çözüldü. Hollanda konsolosluğu, Tunç’a verdiği yanıtta ‘teknik sebeplerden’ dolayı belge yükleme işinde aksaklık çıktığını söyleyerek sorunun giderildiğini ve vizenin verildiğini belirtti.

Dear mrs Selin, we investigated this matter, there appeared to be a technical issue in uploading a document, this was corrected and visa granted today. We regret the inconvenience caused. — NL Consulate General Istanbul 🇳🇱🇹🇷 (@NLinIstanbul) June 14, 2023

Sosyal medya kullanıcıları, sorunun çözüldüğüne sevinse de “Vize sorununun çözülmesi için illa Twitter’dan kampanya mı yapılmalı” diye sordu.

Tunç’un konuyla ilgili yazdıkları aşağıdaki tweet dizisinden takip edilebilir.