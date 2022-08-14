‘Başkomser Nevzat’ dizi oluyor

Yazar Ahmet Ümit‘in romanlarınlarının başkahramanı Başkomser Nevzat karakteri televizyona uyarlanıyor.

O3 Medya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ümit’in ünlü karakterini ekrana taşımak için hazırlıklara başladıklarını duyurdu: “Aşk, yaşamı; cinayet, ölümü sıradanlıktan kurtarır. Ahmet Ümit’in dünyaca ünlü roman kahramanı Başkomser Nevzat’ın soluk kesen serüvenlerini O3 Medya olarak sizlerle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Hoş geldin Başkomser Nevzat! Hoş geldin Ahmet Ümit!”

Ümit de haberi “Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor” diyerek paylaştı.

Daha önce dijital dizi ve film platformu Netflix tarafından ekrana taşınacağı öne sürülen yapımın şu an hangi platformda veya kanalda yayınlanacağı belli değil.

Öte yandan Başkomser Nevzat karakteri daha önce çeşitli uyarlamalarla televizyon ekranlarında karşımıza çıkmıştı.

2001 yılında ‘Karanlıkta Koşanlar’ dizisinde Uğur Yücel tarafından canlandırılan Başkomser Nevzat, 2007 yılında ‘Komiser Nevzat’ dizisinde Altan Erkekli tarafından canlandırılmıştı.

Yeni uyarlamanın hangi kitapları konu alacağı henüz bilinmiyor. Yapımın başrolü için de açıklama yapılmadı.

03 Medya, Vatanım Sensin, Kaçış, İstanbullu Gelin, Sefirin Kızı, Hakan Muhafız, Son Yaz, Kulüp ve Kayıt Ev yapımlarıyla tanınıyor.

Başkomser Nevzat, Ahmet Ümit’in ‘Agatha’nın Anahtarı’, ‘Karanlıkta Koşanlar’, ‘Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’, ‘Kavim’, ‘İstanbul Hatırası’, ‘Sultanı Öldürmek’, ‘Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’, ‘Kırlangıç Çığlığı’ kitaplarının ve ‘Çiçekçinin Ölümü’, ‘Tapınak Fahişeleri‘ çizgi romanlarının başkahramanı.