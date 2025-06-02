Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom’u 101-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, play-off yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’nin rakibi oldu.

Fenerbahçe Beko – Türk Telekom

İki takım Fenerbahçe’nin sahası Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı.

Sarı-lacivertli takım birinci periyotu 23-20 önde kapattı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Türk Telekom, İsmet Akpınar’ın üç sayılık isabetiyle 12’nci dakika biterken 29-27 öne geçti.

Ankara temsilcisi, üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle oyuna ortak olurken Fenerbahçe Beko’ysa boyalı alandan skor üretti.

Dengeli geçen karşılaşmada takımlar konuk ekipten Angola’nın son saniye basketiyle soyunma odasına 51-51’lik beraberlikle girdi.

Hücumda temposunu bulmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında Alexander’la skor üreten Türk Telekom, üçüncü çeyreğin ortasında 61-55’le altı sayılık avantaj yakaladı. Ardından taraftarının da desteğiyle 10-0’lık seri yakalayan sarı-lacivertli takım, iki dakika sonra dakikada skoru 65-61’e getirdi.

Oyunda üstünlüğün sık sık el değiştirdiği üçüncü çeyrekte dış atışlardan isabetler bulan Türk Telekom, çeyrek sonunda da skoru 72-72’ye getirdi.

Türk Telekom, final periyoduna da boyalı alandan basketlerle iyi başladı. Karşılaşmanın son dört dakikasına 88-84 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.

Sonrasında konuk ekibin üst üste top kayıplarının ardından Fenerbahçe, iki dakika kala 92-91 öne geçti.

Son 41 saniyeye Fenerbahçe’nin 95-94 üstünlüğüyle girilirken Türk Telekom molanın ardından bir kere daha top kaybetti ve son saniyelerde hata yapmayan ev sahibi, müsabakadan 101-94 galip ayrıldı.