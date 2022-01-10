Başkentte, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden aile hekimi için tören: Eşi de virüs nedeniyle ölmüştü

Ankara’da Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden aile hekimi Nuray Sevim (50) için tören düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İl Sağlık Müdürlüğü önündeki törene Sevim’in yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Şenol Atakan ve çok sayıda doktor katıldı.

Yeşildağ şunları söyledi: “Bu süreçte bazı meslektaşlarımız hastalandı, bazıları yoğun bakımlarda yattı ancak iki güzel insan aramızdan ayrıldı. Aile hekimlerimiz Mehmet Tankut Sevim 8 Aralık’ta, eşi Nuray Sevim 7 Ocak’ta hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum. Çok zor bir süreç. Sevim ailesinden geriye kalan iki yavru, bizim yavrumuz artık. Kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Bunların yaşanmaması için vatandaşlarımıza aşılarını olması yönünde çağrıda bulunuyorum.”

Aksaray’da Covid-19 tedavisi başladıktan sonra ambulans helikopterle Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Sevim 7 Ocakta yaşamını yitirmiş, Somuncu Baba Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı’nda defnedilmişti.

Kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık’ta Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.