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Başkentte ‘avcı emlakçılar operasyonu’: 37 kişi gözaltında

Ankara’da sahte emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle 29 kişiyi yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik düzenlenen ‘avcı emlakçılar operasyonu’nda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

Ekipler, Mamak ve Altındağ ilçelerinde ofis açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin, ev satma vaadiyle haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.


Şüphelilerin, ev satma vaadinde bulundukları kişilerden devir işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde beraber hareket ettikleri memurlar aracılığıyla oyalayarak satış işlemlerini yapmadıkları, paralarını geri vermedikleri ve paralarını geri almak isteyenleri de ofislerinde zorla alıkoyarak tehdit ettikleri ve dövdükleri belirlendi.

Dört ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda aralarında kamu kurumlarındaki memurların da bulunduğu 41 şüphelinin ismi belirlendi.

Bu yolla elde ettikleri gelirle uyuşturucu ticareti yaptıkları da tespit edilen şüphelilere yönelik 36 ikamet ve yedi işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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