Başka Bir Bodrum’u düşünmek için: Tiyatro Festivali’ne geri sayım

Bu yıl ilk kez 3-16 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), yedisi yabancı olmak üzere 23 farklı prodüksiyona ev sahipliği yapacak.

Mustafa ve Övül Avkıran tarafından hayata geçirilen festival, Bodrum’a farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefliyor.

Fotoğraf: Övül-Mustafa Avkıran

Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum’a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül-Mustafa Avkıran çifti “Bu festival, bilgimiz ve biriktirdiklerimizle yeni sorular sormak ve yeniden ‘Başka Bir Bodrum’u düşünmek’ için” diyor.

Festival, çağdaş danstan performatif sunuma, dans tiyatrosundan konserlere ve müzikli edebiyat okumalarına uzanan dopdolu programı kapsamında Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa ve Yunanistan’dan yedisi yabancı toplam 23 prodüksiyonu seyirciyle buluşturacak.

Festival kapsamındaki etkinlikler Inspera Sahne, Inspera Mini Sahne, Inspera Açık Sahne, Bodrum Kalesi, STS Bodrum, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi ve Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

‘Deli Dumrul’la açılıyor

Deli Dumrul

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu ‘Deli Dumrul’ oyunuyla yapacak olan festival, Bedirhan Dehmen & MTDist’in ‘BİZ’ , Donkişot Tiyatro’nun ‘Gelin Tanış Olalım’, Faraza Tiyatro’nun ‘Misket’, Tiyatro D22’nin ‘Hakikat, Elbet Bir Gün’, BAM İstanbul’un ‘Istırap Korosu’, Şirin Aktemur’un ‘Hasret’, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun ‘Hayal Satıcısı’ adlı prodüksiyonlarını ağırlayacak.

Gılgamış

Festivalde ayrıca Almanya’dan Interkulturell-Aktiv e.V.’nin ‘NSU – Kurbanlar Arasında Almanlar da Var’, MomoAct’ın ‘Ashura’; Belçika’dan Theater Antract’ın ‘Tut Bırak’ ve Platform 0090’ın ‘Gılgamış’ adlı prodüksiyonları sahnelenecek.

Festivalde yüzen sahne

Mavi Sürgün

Festivalin en sıradışı etkinliği ise, cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’da gerçekleşecek okuma tiyatrosu olacak. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum, Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50’nci yılında, ünlü yazarın ‘Mavi Sürgün’üyle gün batımına yelken açacak. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ve her bir temsilde Aslı Kobanbay, Berna Laçin, Derya Alabora, Deniz Çakır, Esra Akkaya, Gülbin Yeşil, Kaan Çakır, Kaya Akkaya, Kerem Kobanbay, Koray Şahinbaş, Mustafa Alabora, Yonca Şahinbaş gibi farklı tiyatro sanatçılarının Mavi Sürgün’den bölümler okuyacağı etkinliğe, Barbur şarkılarıyla eşlik edecek.

Konserler

Festivalde aynı zamanda Cem Yıldız’ın ‘Ben Uçarım Gökler Uçar’, Almanya’dan Sema Moritz’in ‘Efsane Hanımlar’, Renan Bilek’in ‘Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar’, Nuri Harun Ateş’in ‘Das Cabaret’ ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan’ın Türkiye – Yunanistan ortak yapımı ‘İstanbul’dan Mektup’ konserleri Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak.

Cem Yıldız

Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası’yla birlikte vereceği ‘Şarkıların Cumhuriyeti’ konseri ise 10 Kasım’da Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

Atölye çalışması, performanslar ve söyleşiler

4 Kasım’da Yücel Erten ve Mustafa Avkıran’ın; 5 Kasım’da ise Daphnis Kokkinos ve Koza Tamdoğan’ın Nurol Kültür Merkezi’nde halka açık söyleşiler gerçekleştireceği festival kapsamında, Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Kokkinos aynı zamanda profesyonellere yönelik ve katılımın rezervasyonla mümkün olduğu bir atölye çalışması da düzenleyecek.

Beyaz

Arrangement Provisoire’ın Fransa-Brezilya ortak yapımı olan ‘Beyaz’ adlı çağdaş dans gösterisi ve Evren Erbatur’un ‘Sorularımdan Korkmayın Ben Sadece Bir Dramaturgum’ adlı performansıyla renklenecek olan festival, Emre Kınay ve Çiğdem Gürel’in sahne alacağı kapanış partisiyle sona erecek.

