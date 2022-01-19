Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başbakanlık konutundaki eğlenceler sonrası Johnson’a güven yoklaması yolda

Britanya Başbakanı Boris Johnson, corona virüs tedbirleri esnasında başbakanlık konutunda çok kişinin katıldığı eğlenceler düzenlendiği için partisi içinde giderek artan tepkiyle karşılaşırken, parti içinde güvenoyu yoklaması yapılması için çağrılar artıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Muhafazakar parti içinde Johnson aleyhine güvenoyu yoklamasının yapılabilmesi için 360 parlamenterden 54’ünün talepte bulunması gerekiyor.


Telegraph gazetesinde yer alan habere göre 20 muhafazakar parlamenter Johnson’a aleyhine güven yoklaması taleplerini bildirmeyi planlıyor.

Bazı parlamenterler yazılı güvenoyu taleplerini partiye ilettiklerini daha önce açıklamışlardı.

BBC siyaset muhabiri Laura Kuenssberg de 54 kişinin güvenoyu için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Johnson bugün corona virüsüyle mücadelenin ele alınacağı kabine toplantısının ardından parlamentoya hitap edecek.

Johnson, 2019 yılında Muhafazakar Parti’nin başına geçmiş ve ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını tamamlamak vaadiyle başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Ancak Johnson tecrit tedbirlerinin uygulandığı dönemde makamında düzenlenen partiler nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Johnson, düzenlenen eğlencelerin birçoğundan haberi olmadığını ifade ederek kurallar ihlal edildiği için defalarca özür dilemişti.

Boris Johnson yedinci kez baba oldu

Boris Johnson köpeğinin ‘romantik dürtüleri’nden dert yandı: İnsanların bacağından inmiyor

SON HABERLER

2022: Elde avuçta ne var?

bu senenin Boğa Akrep aksındaki tutulmalar 2003 senesi ve 2004 senesinin ilk altı ayında da aynı derecelerde meydana gelmişti. O zaman hayatınızda ne gibi başlangıç ve bitiş temaları oluyordu? Ne gibi krizleri geride bırakmak, hangi güvenli barınma alanlarını yaratmak söz konusuydu?

Hacettepe Üniversitesi canlı modelleri sınava almadı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, fakülte bünyesinde çalışan dokuz canlı modelin okulla ilişiği kesildi. Gerekçe olarak ise ‘diğer nedenler’ başlığını belirleyen Kod 22 olarak gösterildi.