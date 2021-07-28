Boris Johnson köpeğinin ‘romantik dürtüleri’nden dert yandı: İnsanların bacağından inmiyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson köpeği Dilyn’ın ‘romantik dürtüleri‘nden yana dertli.

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Johnson ve eşi Carrie Symonds 2019’da sokaktan kurtarılan bir Jack Russel kırması köpeği sahiplendiklerini duyurmuştu.

Başbakan, İçişleri Bakanı Priti Patel eşliğinde polis ekipleriyle birlikte çalışan köpekleri incelediği sırada bir polis memuruyla arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Polis köpeğinden sorumlu memura “Romantik dürtüleriyle ilgili endişelerin oluyor mu” diye soran başbakan, “Hayır” yanıtını alınca köpeği Dilyn’dan dert yandı: “Öyle mi? Benim köpeğim sürekli insanların bacağında!”

İçişleri bakanının bu diyalog karşısında gülümsediği görüldü.