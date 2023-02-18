Türkiye Barolar Birliği, Diyanet’e kanunu hatırlattı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Diyanet İşleri Başkanlığı’nın başlattığı “Türk Medeni Kanunu’nun 129’uncu maddesi uyarınca evlat edinenle evlatlık ve onun çocukları arasında evlenme yasaktır” hatırlatmasında bulundu.

Fotoğraf: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yaratmıştı.

Türkiye Barolar Birliği de konuya ilişkin yazılı açıklamayla Diyanet’e tepki gösterdi. Diyanet’in açıklamasının Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün yıl dönümde yapılmasının ayrıca talihsiz olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanunlarını tüm ilgililere bir kez daha hatırlatmayı görev addediyoruz: Türk Medeni Kanunu’nun 282’inci maddesi uyarınca evlat edinme yoluyla soybağı kurulur; yani evlatlık, evlat edinenin nüfusuna kaydolur.

Türk Medeni Kanunu’nun 500’üncü maddesi uyarınca evlatlık, tıpkı öz çocukları gibi, evlat edinenin mirasçısı olur. Ayrıca evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve akrabaları evlatlığa mirasçı olamazlar. Türk Medeni Kanunu’nun 129’uncu maddesi uyarınca evlat edinenle evlatlık ve onun çocukları arasında evlenme yasaktır.”