Barış Terkoğlu: MHP’ye oylar böyle yazılıyor

Kimi yoruma göre 19 bin, kimi yoruma göre 22 bin sandıkta tuhaflık var. Bu sandıkların çoğunluğu; Şanlıurfa, Malatya, Erzincan, Siirt, Tokat, Maraş, Adıyaman, Hatay gibi illerde toplanmış.

Örneğin Şırnak-İdil’de, 1068 nolu sandıkta, katılım oranı yüzde 99.6. Geçersiz oy sıfır olurken Erdoğan’a yüzde 99.6 oy çıkmış.

Peki bu tür sandıklarda ne kadar seçmen var?

Yaklaşık 6 milyon. Erdoğan’a giden anormal oy sayısı ise 775 bin ile 836 bin arası. Bu, yüzde bir buçukluk oy demek.

Sadece bu kadar değil…

Aydemir’in çalışması MHP oylarına dair de bir şey söylüyor. Toplam 10 bin 785 sandıkta, MHP’nin oy oranı, bulunduğu bölgeden en az 10 puan önde çıkmış. Bu sandıklardaki seçmen sayısı, toplamın yüzde 4.18’i. Şüpheli oylar, MHP’ye, 0.66 puan kazandırıyor.

Mesela Urfa’da MHP’nin oyu yüzde 9.29. Ancak Harran ilçesindeki 1102 numaralı sandıkta, MHP’nin oyu yüzde 100. Erdoğan da bu sandıkta blok oy almış. Ortada bir tuhaflık olduğu açık.

Barış Terkoğlu’nun yazısı