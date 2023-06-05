Barış Terkoğlu: CHP’ye operasyon mu geliyor?

Hazırlanan bilirkişi raporunda İstanbul Maltepe Belediyesi, Antalya Döşemealtı Belediyesi, Van’ın Edremit Belediyesi, Aydın Kuşadası Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi gibi birçok belediyeye dair yazışmalara yer verilmiş.

Celal Ülgen, bunun anlamını şöyle aktarıyor:

“Bunun sonucu olarak içerisinde İzmir, Aydın, Adana gibi il ve birçok ilçe belediyesine ait verilerin, sanıklardan Erkan Karaaslan’ın el konulan dijital materyallerinden çıktığı ileri sürülmüştür.”

Ülgen’e göre, bu olay, yerel seçim sürecinde, CHP’li belediyelere dönük bir operasyon için ön hazırlık gibi…

Barış Terkoğlu’nun yazısı