Barış Pehlivan: Seçimde emniyet müdürlerine özel görev

Normalde, seçim günü okullarda güvenlik için komiser ve komiser yardımcısı görevlendirilirdi. YSK’nin de bu konuda bilgisi ve izni olurdu.

Ancak öğrendim ki…

Emniyet Genel Müdürlüğü ile valilikler aracılığıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de bu pazar günü için özel bir görevlendirme yapıldı. Buna göre, 1. sınıf Emniyet müdürü olan polis başmüfettişleri de seçim günü üç büyük kentte belirlenen okullarda hazır bulunacak.

Örneğin, sadece İstanbul’un 19 ilçesindeki okullarda 61 polis başmüfettişi görevlendirildi.

Peki, amaç ne?

Emniyet müdürlerine verilen sözlü talimatta, Oy ve Ötesi aracılığıyla gelen müşahitlerin sandık çevresine yaklaştırılmaması istenildi.

Hukukta ve görev tanımında yeri olmayan bu kararın uygulanacağı okulları inceliyorum…

Neredeyse hepsindeki katılım oranı yüzde 91 düzeyinde. Yani, seçmenler vatandaşlık görevine yoğun bir şekilde sahip çıkmış.

İşin çarpıcı yanı ise şu:

Misal, İstanbul’un bir ilçesindeki birinci turda kullanılan oy oranlarını inceliyorum…

Kılıçdaroğlu küçük bir oranla Erdoğan’a karşı birinci çıkmış.

İşte bu pazar o ilçedeki 7 ayrı okula polis başmüfettişleri görevlendirildi.

Barış Pehlivan’ın yazısı