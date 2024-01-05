Barış Pehlivan: O profesörün ‘Rektör dediğimi yapmazsa, YÖK başkanı benim arkadaşım, ben de ona yaptırırım’ diye rest çektiği bile iddia ediliyor

İktisadi ve idari bilimler fakültesindeki iktisat tarihi anabilim dalı için bir araştırma görevlisi alınacakmış. Başvuru koşulu olarak ilanda şöyle yazılmış: “İktisadi ve idari bilimler fakültesi ya da siyasal bilgiler fakültesi iktisat bölümünden lisans mezunu olup iktisat tarihi bilim dalında tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.”

Bunu duyunca, “Ne var bunda” dedim haliyle.

Konuştuğum kişiler devam etti:

“Bu kadroya alınacak kişinin kim olduğunu şimdiden mercek altına almak gerekiyor. Büyük ihtimalle, Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi çünkü bu anabilim dalının bulunduğu çok fazla doktora programı yok ülkede.”

Duydum ki şimdi bu kadro uğruna üniversitede büyük bir kavga ve huzursuzluk yaşanıyor. Zira bu bölüme kadro açmak uzun zamandır görmezden geliniyormuş. Hal böyleyken bir profesörün kendisine asistan almak için bu kadro için baskı yaptığı, dahası üniversite yönetimiyle bile ters düştüğü konuşuluyormuş.

Bunu da geçtim…

O profesörün “Rektör dediğimi yapmazsa, YÖK başkanı benim arkadaşım, ben de ona yaptırırım” diye rest çektiği bile iddia ediliyor.

Bitmiyor… Üniversitenin iktisat bölümündeki bu kadronun usule ve ihtiyaca aykırı olarak çıkarılması nedeniyle bölüm başkanı istifa etmiş. Bitmemiş, dekan Prof. Dr. Arzum Çelik de istifasını vermiş, ancak rektör tarafından geri dönmesi için ikna edilmiş.

Barış Pehlivan’ın yazısı