Barış için Sanat Yap: Toplanan bağış Ukraynalı çocuklara gidecek

İstanbul, Fişekhane Camlı Galeri’de yarın akşam ‘Make Art For Peace / Barış için Sanat Yap’ sergisi açılıyor. Contemporary Istanbul Vakfı ev sahipliğinde, İstanbul Artist Residency ve Ukraynalı küratör Polina Somochkina işbirliğiyle hayata geçen bağış amaçlı sergide toplanan para, savaş mağduru çocuklara yönelik acil durum planına aktarılmak üzere UNICEF’e bağışlanacak.

Alla Guner / Ukrayna-Türkiye. “Hope”, kanvas üzerine karışık teknik, 105x 78 cm

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sanata yansıması önümüzdeki yıllarda daha net görülecek olsa da sanat çevreleri yaraları sarmak için şimdiden harekete geçiyor. Bu anlamlı girişimlerden biri 28 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Fişekhane Camlı Galeri’de düzenlenen ‘Make Art For Peace / Barış için Sanat Yap’ etkinliği. Ukraynalı ve uluslararası çağdaş sanatçıları bir araya getiren bağış etkinliğinin ev sahibi Contemporary Istanbul Vakfı.

Mustafa Boğa’nın, “Herkese Lazım” adlı eseri.

Başta Ukrayna ve Türkiye’den olmak üzere 19 çağdaş sanatçının eserlerinin yer alacağı serginin 28 Nisan’daki açılış akşamında Bilkent Senfoni Orkestrası’ndan Yevgeniy Kostrytskyy ve Rustam Rahmedov piyano dinletisi sunacak. 16.30-21.00 arasındaki gecede, gazeteci Aslıgül Atasagun ‘Savaşın Etkileri‘ konu başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapacak.

Eda Soylu’nun Balat serisinden

Gecenin biletleri 3 bin 500 liradan satılıyor. 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde ise sergi, 11.00 – 19.00 saatleri arasında 250 lira ödenerek görülebilecek. Sergiyi gezmek ya da kampanyaya destek olmak için İnternet üzerinden bilet almak mümkün.