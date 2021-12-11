Barış Doster: İthal çözümler aramak yerine

Devletin ille de kötü yönettiği, mutlaka verimsiz olduğu yönünde genelleme yapılamaz. Çünkü özel sektörde de verimsiz kuruluşlar, başarısız yöneticiler, kötü yönetilen şirketler vardır. Yönetim, üretkenlik, verimlilik gibi konulardaki başarı, mülkiyet konusu değildir. Yönetimle, bilgiyle, bilimle, deneyimle, yönetim modeliyle, planlamayla, denetimle ilgilidir.

Sözün özü Türkiye; Çin modeli, Hindistan modeli, Güney Kore modeli gibi ithal çözümler aramak yerine, kendi tarihimizde uygulanmış, başarılı olmuş, kendi ulusal modelini, günümüzün gereklerine göre güncelleyerek yoluna devam etmelidir. Ulus devlet, kamuculuk ve planlamayla, üretim ekonomisinde öncü olmalıdır.

Barış Doster’in yazısı