‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi Netflix’e geliyor

28 yaşında hayatını kaybeden Anadolu rock müzik sanatçısı Barış Akarsu’nun yaşamını anlatan ‘Barış Akarsu Merhaba’ filmi, 25 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

‘Akademi Türkiye’ adlı şarkı yarışmasıyla tanınan ve 2007 yılında Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Barış Akarsu’nun hayatı biyografi türündeki ‘Barış Akarsu Merhaba’ adıyla beyazperdede gösterilmişti.

Senarist ve yönetmenliğini Mert Dikmen’in yaptığı, başrolleri İsmail Ege Şaşmaz ile Almila Ada’nın paylaştığı film 25 Mayıs’ta Netflix’e geliyor.

Öte yandan filme adını da veren, Akarsu’nun yarım kalan ve tamamlanarak İsmail Ege Şaşmaz tarafından seslendirilen ‘Merhaba’ şarkısından elde edilen gelirin, Akarsu’nun da yaşarken destek verdiği LÖSEV’e bağışlanacağı açıklanmıştı.