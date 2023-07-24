‘Barbenheimer’ fırtınası gişeyi ele geçirdi

‘Barbie’, ilk hafta sonunda 155 milyon dolarla yılın en iyi açılışına imza atarken, ‘Oppenheimer’ ise 80,5 milyon dolarla Christopher Nolan’ın ‘Batman’ filmleri dışındaki en iyi açılış performansını gerçekleştirdi.

Barbie, Türkiye’de ilk hafta sonunda 397 bin 247 seyirci tarafından izlenirken onu 360 bin 41 seyirciyle Oppenheimer takip etti.

Fotoğraf: Yapay zeka tarafından üretilen ‘Barbenheimer’ fragmanından ekran görüntüsü

Seyirciler, hem Barbie ve Ken’in masal dünyasından gerçek dünyaya uzanış hikayesini hem de tarihin akışını değiştiren atom bombasının yapılış hikayesini merak etmiş.

Vizyondaki ilk üç gün sonrası ortaya çıkan tablo bunun kanıtı.

Türkiye’de de Barbie önde

Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre Barbie ve Oppenheimer, Türkiye’de hafta sonunda 800 bini aşkın izleyici tarafından sinemalarda izlendi. İki filmin 800 binden fazla sinema izleyicisini salonlara çekmesiyle yaz ayları hafta sonu rekoru kırıldı.

İkili el ele rekor kırarken aralarında en çok talep gören Türkiye’de de Barbie oldu.

Türkiye’de ilk hafta sonunda 397 bin 247 kişi ‘Barbie’ derken, 360 bin 41 kişi ‘Oppenheimer’ dedi.

Margot ve Ryan’ın kariyerlerinin en iyi açılış performansı

Öte yandan dünya genelinde ilk üç gününde 337 milyon dolara erişen Greta Gerwig imzalı Barbie, bir kadın sinemacının yönettiği en iyi açılış yapan film oldu.

Barbie’nin bu açılışı, gerek Margot Robbie’nin gerekse Ryan Gosling’in kariyerlerinin en iyi açılış performansı oldu.

Oppenheimer ise ABD’de 80,5 milyon dolarla açıldı. Nolan’ın kariyerinde Batman serisi dışındaki en iyi açılış performansına imza atan Oppenheimer, sadece IMAX salonlarda 35 milyon dolar hasılatla önemli bir başarıya ulaştı.