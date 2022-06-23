Barack ve Michelle Obama Amazon’dan ‘ilham verecek’

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama podcast’lerine Amazon’da devam edecek.

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Amazon’un sahibi olduğu podcast şirketi Audible, ikilinin kurduğu medya şirketi Higher Ground ile anlaşma imzaladı. Obamalar, 2019’dan beri Spotify’la çalışıyordu.

Eski başkan Obama anlaşmayla ilgili, “bu iş birliğini yalnızca eğlence için değil, insanlara ilham vermek için yapıyoruz” diyor.

Obama çiftinin 2017’de Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Higher Ground’un tek işi podcast değil. Şirketin Netflix’le özel bir prodüksiyon anlaşması var. Çinli bir şirketin Ohio’da fabrika açmasını anlatan ‘Amerikan Fabrikası’ adlı belgesel 2019’da en iyi belgesel film dalında Oscar kazanmıştı.