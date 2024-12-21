Banu Yelkovan: Fenerbahçe için bu maç ligdeki konumu ve psikolojisi için de kritikti

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İstatistikler bizi yanıltmadı, maçın son 20 dakikası karşılıklı pozisyonlarla geçti. Fenerbahçe, tüm orta sahayı ve defansı aştığı anlarda da hiç yabancısı olmayan Fenerbahçe altyapısı kökenli kaleci Berke’ye takıldı.

Maçtan önce, “Lig bizim gibi takımlar için ikiye ayrılıyor. Birbirimize karşı oynadığımız maçlar, büyük takımlara karşı oynadığımız maçlar. Onlardan aldığımız her puan avantajımıza” demişti Arda Turan’ın yardımcısı Kerem Yavaş. Haklı çıktı. Eyüpspor Galatasaray sonrası, Fenerbahçe’den de puan almayı başardı.

Artık puan kaybına hiç tahammülü olmayan Fenerbahçe için bu maç sadece üç puan değil, ligdeki konumu ve psikolojisi için de kritikti. Devre arasına şampiyonluk yarışında aldıkları yaraları saramadan yenileri ekleyerek girmiş oldular.

Banu Yelkovan’ın yazısı