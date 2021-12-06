Banksy’den cezaevi binasının sanat merkezine dönüştürülmesi için 10 milyon sterlinlik teklif

Çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen Banksy, Britanya’daki Reading Cezaevi’ni sanat merkezine dönüştürmek için harekete geçti.

Fotoğraf: BBC

Gerçek kimliği bilinmeyen sanatçı, İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın 1895-1897’de hapis yattığı cezaevinin duvarına da resim yapmıştı.

Satışa çıkarılan cezaevi binası için 10 milyon sterlin (18 milyon 259 bin lira) ödeyebileceğini belirten Banksy, sözcüsü aracılığıyla bina elden çıkarılacaksa sanat merkezi yapılmasının en doğru seçenek olduğunu açıkladı.

Adalet bakanlığı, teklifler için verilen sürenin dolduğunu vurguladığı açıklamasında, “Gelen teklifleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi’nin Doğu Reading Milletvekili Matt Rodda, sanatçının teklifinin, cezaevi binasını inşaat şirketlerinin elinden kurtarmak için başlatılan kampanyaya büyük bir destek olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Reading’e Noel öncesinde daha büyük bir armağan olamazdı. Umarım hükümet bu teklifi dikkate alır. Sanat dünyasının ve yerel yönetimin binayı sanat merkezine dönüştürme isteğini görmezden gelmez.”

Reading’deki Rabble Tiyatrosu’nun sanat direktörü Toby Davies ise, “Banksy’nin teklifini kabul etmemek suç işlemek olur, üstelik çok da yüksek bir rakam vermeyi taahhüt etmiş” ifadelerini kullandı.

Baksy, bu binanın duvarına resim yaptığında, “Bir yerleşim yerinin ortasında resim yapılabilecek 500 metrelik yüzey bulmak neredeyse imkansız. Görünce mutlaka resim yapmalıyım diye düşündüm ve yaptım” demişti.

2013 yılından beri cezaevi olarak kullanılmayan bina 2019’da adalet bakanlığı tarafından satışa çıkarılmıştı. Geçen yıl bir inşaat firmasıyla anlaşılma yapılmak üzereyken Reading Belediyesi, binayı sanat merkezi yapma teklifini yenilemiş ve imzalar atılamamıştı. Binanın sanat merkezi olması için başlatılan kampanyaya Kenneth Branagh, Kate Winslet, Natalie Dormer ve Judi Dench’in aralarında olduğu oyuncular destek veriyor.