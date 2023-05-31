Bankalar ticari kredilerde fiyatlama yapamıyor

Bankalar, ticari kredi kullanımını ‘neredeyse’ durdurdu. Uzun vadeli ticari kredilerde fiyatlama yapılamıyor.

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İktidarın politikaları sonrası ilgili kurumların yaptığı düzenlemeler, bankacılık sektöründe kredileri durma noktası getirdi.

Bankacılık sektöründe seçim belirsizliği nedeniyle ikinci tur seçimleri öncesinde kredi arzı neredeyse durma noktasına gelmiş ve faiz oranları da yukarı yönlü hareket etmişti. Seçimden sonra ise bazı bankalar hemen faiz oranlarında ayarlamalar yaptı. Ticari kredi faizleri bu durumdan daha fazla etkilendi.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık kaynakları, özel bankalarda ticari kredi arzının neredeyse durduğunu, riski daha düşük olduğu için bir ve bir buçuk aylık kısa vadeli spot kredilere yönelme olduğunu söyledi. Ayrıca kaynaklar uzun vadeli ticari kredi talebinde özel bankaların fiyatlama yapamadığını, uç örnekler olarak da yüzde 60- 70 oranında faiz verdiğini aktardı.