Bankadan nafaka ödemesinde açıklamaya ‘sadaka’ yazan eş yeniden ödeme yapacak

Boşanma aşamasındaki eşine mahkeme kararıyla ödediği tedbir nafakasını banka hesabına yatırırken açıklama kısmına “Sadaka” yazan kocanın yeniden nafaka ödemesine hükmedildi.

Bursa’da iki yıl önce anlaşmalı boşanma kararı alan M.K. ve S.K. çifti mahkemeye başvurdu. Süreç devam ederken, aile mahkemesi M.K.’nın eşi S.K.’ya her ay 300 lira tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Tedbir nafakasını düzenli olarak internet bankacılığı üzerinden yapan M.K., 2020’nin haziran ayında ödemenin açıklama kısmına “Nafaka” yerine “Sadaka” yazdı. Bunun üzerine S.K., avukatı aracılığıyla M.K.’nin kendisine ödediği paranın ‘sadaka‘ olduğunu, nafakasının ise yatırılmadığını iddia ederek icra takibi başlattı.

Nafakayı ödediğini belirten M.K. ise karşı dava açarak dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Açıklama kısmında nafaka yazmıştım. Fakat kullandığım cep telefonunun azizliğine uğradım. Otomatik klavye ‘nafaka‘ kelimesini ‘sadaka‘ olarak düzeltmiş. Bilerek yazmadım.”

Bursa 4’üncü Aile Mahkemesi’ndeki davada hakim, davalı M.K.’nin açıklama kısmında yazdığı ‘sadaka‘ ibaresini baz alarak davacıyı haklı buldu. Mahkeme, ödemenin hangi aya ait olduğunun, ‘nafaka‘ ifadesiyle açıkça açıklama kısmında belirtilmesi gerektiğini belirterek M.K.’nin yeniden para yatırmasına hükmetti.

Avukat Berrin Günay davayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ödemeler icra yoluyla değil, eşin banka hesabına havale yolu ile yapılıyor. Nafaka yükümlüsü eş, ödemesi gereken miktarı yatırırken ‘sadaka’ açıklaması yazıyor. Dolayısıyla lehine nafaka alacağı olan eş de bunu icra takibine konu ediyor. Daha sonra ödeme yapan eş, nafakayı yatırdığını yazıp karşı dava açıyor. İlk derece mahkeme, ‘sadaka‘ açıklamasıyla borcun ödendiği belirterek, davayı reddedip borçlu eşin aynı miktarı yeniden ödemesine hükmediyor. Mahkeme açıklama kısmını göz önünde bulundurarak, kati bir şekilde yorum yaptı. Bu borç yükümlülüğünün ‘nafaka‘ açıklaması ile belirtilmesi gerektiğini ifade ederek diğer borç yükümlülerinin de bu konuda uyarılmasını sağladı.”

Avukat Günay nafaka ödeyenleri uyararak “Eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve hangi döneme ait olduğu belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler” dedi.