Bangladeş’i sel ve yıldırım vurdu: Ölenlerin sayısı 100’ü aştı

Sel ve yıldırımın etkili olduğu Bangladeş’te hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aştı. Bu kişilerden 75’inin boğularak, 15’inin yıldırım çarpması sonucu, diğerlerininse su bazlı hastalıklardan hayatını kaybettiği belirtildi.

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Bangladeş’te, afet nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü geçti.

Yetkililer, son 24 saatte yedi kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının 102’ye çıktığını bildirdi. Bu kişilerden 75’inin boğularak, 15’inin yıldırım isabet etmesi, diğerlerininse su kaynaklı hastalık nedeniyle öldüğü kaydedildi.

Bölgenin birçok kısmının sular altında kaldığı, evlerin ve toprak mahsullerinin büyük oranda zarar gördüğü belirtildi.

Planlama Bakanı Muhammed Abdul Mannan, hükümetin selden etkilenen halk için ‘mega bir planı’ olduğunu açıkladı.

Felaketten en çok etkilenen bölgelerden Sylhet kentinde yaşayan Doli Begum, evinin harap olduğunu ve tüm yıl boyunca tüketeceği yiyecek stokunun kalmadığını söyledi.

Sylhet’teki üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman “Kurban Bayramı’ndan önce kazazedelere fon dağıtılması düşünülüyor” dedi.