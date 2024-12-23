Bangladeş, Hindistan'dan 'demir leydi'nin iade edilmesini istedi

Bangladeş, ‘kamuda kontenjan’ protestoları devam ederken istifa ederek Hindistan’a kaçan ‘demir leydi’ lakaplı eski başbakan Şeyh Hasina Vecid’in iade edilmesini istedi.
Bangladeş’te, 19 Temmuz’dan beri yüksek genç işsizlik oranından muzdarip gençler, ‘özgürlük savaşçıları’nın ailelerine kamuda tanınan yüzde 30’luk kontenjanın kaldırılması için ülke genelinde protesto düzenledi.
Protestolarda en az 150 kişi ölmüştü.
76 yaşındaki başbakan Hasina, kendisini istifaya çağıran yüzbinlerce kişinin katıldığı protestoların ardından 5 Ağustos’ta istifa etti. Ardından Hindistan’a kaçtı.
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha’nın (BSS) haberine göre geçici hükümetin Dışişleri danışmanı Touhid Hossain konuya ilişkin şunları söyledi:
“Bangladeş’in (Hasina) hakkında yasal süreci başlatmak için buraya geri dönmesini istediğini belirten sözlü notayı Hindistan’a gönderdik.”
İçişleri Danışmanı Jahangir Alam da, bakanlığın Hasina’nın Bangladeş’e iadesini sağlamak için Hindistan Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdiğini ve sürecin devam ettiğini duyurdu.
Alam, iki ülke arasında iade anlaşmasının bulunduğuna bu kapsamda Hasina’nın Bangladeş’e teslim edilebileceğini belirtti.
Hasina 2009’dan beri başbakandı.
Avrupa ve ABD basınında eski başbakan Hasina için ‘demir leydi’ lakabı kullanılıyordu.