Balyoz davası hakimleri Yüce Divan'da: Üç yıl altışar aya kadar hapis istemi

Balyoz davasında bazı sanıklar hakkında ‘FETÖ talimatı’yla karar verdikleri iddiasıyla Yüce Divan’da yargılanan beş eski Yargıtay üyesinden dördüne üç yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüce Divan salonunda görülen duruşmada Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun, Hamza Yaman ve bazı müştekiler (şikayetçi) hazır bulundu.

Başka suçlamayla tutuklu olan Ahmet Toker duruşmaya cezaevinden video konferansla katıldı.

Firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaysa yakalama kararı var.

‘Bizi cami bombalamakla itham ettiler’

Duruşmada söz alan emekli tuğgeneral Ali Demir dava kapsamında yaklaşık dört yıl tutuklu kaldığını, iddianamede yer almayan fiiller nedeniyle yerel mahkemece 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, eski Yargıtay üyesi sanıkların cezayı onadığını aktardı:

“Bizi cami bombalamakla itham ettiler. 15 Temmuz gecesi camiyi karargah tutarak darbe girişimini bastırdık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir kimse cami bombalamaz.”

Sanıkların eylemleri nedeniyle zarar gördüğünü belirten Demir, davaya katılma talebinde bulundu.

Ardından Yargıtay Başsavcısı Muhsin Şentürk davaya ilişkin mütalaayı açıkladı.

Mütalaada sanıklar Yaman, Toker, Kavun ve Ertuğrul ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla üç yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beyanlardan sonra duruşma ertelendi.

Üçü ceza aldı, biri firari

Darbe girişimi sonrası ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nde yargılanan dairenin eski başkanı Ekrem Ertuğrul’a ‘örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan üç yıl dokuz ay hapis verilmiş, bu cezanın bozulması üzerine yeniden yargılanmasına karar verilmişti.

‘FETÖ üyeliği’nden yargılanan eski yüksek yargıçlar Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl üç ay, Abdurrahman Kavun sekiz yıl bir ay 15 gün hapse çarptırılmış, Fikriye Şentürk’se hakkındaki yakalama kararına rağmen bulunamamıştı.

Ekrem Ertuğrul hakkındaysa kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmuyor. Ancak bu duruşmadaki mütalaada ‘FETÖ’nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği’ iddiası var.

Anayasa Mahkemesi, yüksek yargıçları Anayasa’nın 148’inci maddesine göre görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanıyor.