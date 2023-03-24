Balyoz davası: Çetin Doğan’a altı yıl sekiz ay hapis

Balyoz davasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından başlayan yeniden yargılamada, emekli general Çetin Doğan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

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2010’da açılan davada, İstanbul’daki 1’inci Ordu karargahında 2003’te AKP iktidarına yönelik ‘Balyoz’ kod ismiyle darbe planladığı iddia edilen 350 asker yargılanmıştı. Dava kapsamında 63 askere ömür boyu hapis cezası verilmiş, beş yıla varan sürelerle cezaevinde kalan 236 askere çeşitli hapis cezaları verilmişti.

2015’teyse Yargıtay davanın bir ‘FETÖ kumpası’ olduğu gerekçesiyle tüm sanıkları beraat ettirmişti.

Yargıtay’ın Balyoz davasında yedi sanık için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası’ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu komutanı orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu altı sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

AA’nın aktardığına göre Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davada, Çetin Doğan hakkında ‘suç için anlaşma’ suçundan sekiz yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, yargılama sürecindeki davranışlarını, suç tarihinde sabıkasız olmasını ve geleceği üzerindeki olası etkisini değerlendirerek cezayı altı yıl sekiz aya düşürdü.

Aynı suçtan sanık Behzat Balta’yı beş yıl 10 ay, Mehmet Kaya Varol ile İhsan Balabanlı’yı beş yıl beşer ay, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ı da beşer yıl hapisle cezalandıran mahkeme, hayatını kaybeden Metin Yavuz Yalçın hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ceza hükmü kurarken benzer indirim maddelerini uyguladı.

Bir hakim karara şerh koydu

Üye hakimlerden biri karara şerh koydu. Şerhin gerekçesinde, ‘suç için anlaşmak’ suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükteki iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, EMASYA protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirdiği kaydedildi.

Üye hakim, Yargıtay’ın bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında, Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015’te 236 sanığın, yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar vermişti.

Anadolu başsavcıvekili Mehmet Aydın sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusunda bulunulan yedi sanığın dosyası Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021’de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu yedi sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.