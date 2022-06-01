Balkondan düşen iki yaşındaki çocuğu esnaf havada yakaladı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde üçüncü kattaki evin balkonundan sarkınca düşen iki yaşındaki çocuk, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.
Seyitnizam Mahallesi’nde dört katlı binanın üçüncü katındaki balkondan sarkan iki yaşındaki Muhammet T.’yi görenler, çocuğun düşeceği ihtimali üzerine, binanın önünde durarak önlem aldı.
Dengesini kaybederek düşen çocuğu, çevredeki esnaf havadayken yakaladı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı yara almadan atlatan ve ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.