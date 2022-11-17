Balıklı Rum’daki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hastane yönetiminin şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi.

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Kazlıçeşme Mahallesi’ndeki hastanenin ihtiyarhane binası, 4 Ağustos’taki yangında kullanılamaz hale gelmişti. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, tadilatın yılbaşına kadar biteceğini söylemişti.

Bakırköy başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün itfaiye olay raporuna göre, yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği aktarıldı.

Olay yeri inceleme raporuna göre bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde ile plastik bidona rastlanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Müşteki olarak ifadesi alınan hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos’un olay sebebiyle herhangi bir şikayetinin olmadığını beyan ettiği belirtilen kararda, ‘mala zarar verme’ suçunun şikayete tabi olduğu ancak şikayetçi olunmadığından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.