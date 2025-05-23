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Yaramazlara biraz batar!

Balıkesir'de 22 yaşındaki kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 22 yaşındaki kadın erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya/ Csg Görsel Arşiv

Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki bir evde D.E.Ç. ve 26 yaşındaki erkek arkadaşı B.İ. henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı.


Tartışma sırasında şüpheli B.İ, kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.E.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli B.İ’yse yakalandı.

Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Zanlının Erdek’te ayakkabı boyacılığı yaptığı belirtildi.

D.E.Ç’in ise erkek arkadaşı hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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