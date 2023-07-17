Balıkçı, köpeğiyle Pasifik’te iki ay hayatta kalmayı başardı

Köpeğiyle Pasifik Okyanusu’nda kaybolan Avustralyalı balıkçı Tim Shaddock, iki ay boyunca yağmur suyu ve çiğ balıkla beslenerek yaşam mücadelesi verdi.

Görsel: 9 News

9 News sitesinin haberine göre Shaddock, köpeği Bella ve teknesiyle Meksika’dan Fransız Polinezyası’na gitmek üzere yola çıktı ve yaklaşık iki ay sonra Pasifik Okyanusu’nda seyahat halindeki bir helikopterin tekneyi fark etmesiyle bulundu.

Doktoru Tim Shaddock’un sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kalan Shaddock da denizde ‘çok zor bir sınavdan geçtiğini’ ve ‘gayet sağlıklı olduğunu’ söyledi.

‘Samanlıkta iğne aramak kadar zor’

İnsan fizyolojisi profesörü Mike Tipton, balıkçı ve köpeğin hayatta kalma mücadelesini ‘şans ve becerinin bir kombinasyonu’ olarak nitelendirdi.

Hayatta kalabilmenin taze bir su kaynağını güvence altına almaktan geçtiğini belirten Tipton, Shaddock ve köpeğinin Pasifik Okyanusu’nda bulunma ihtimalinin ‘samanlıkta iğne aramak kadar zor olduğunu’ kaydetti.

Hayatta kalmalarında Bella’nın çok yardımcı olduğunu vurgulayan Tipton, bu mücadeleyi vermek için gereken zihinsel gücün önemine dikkati çekti.

Tipton, Shaddock’un normale dönmesi için birkaç ay daha sağlık durumunun takip edilmesi gerektiğini söyledi.