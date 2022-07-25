Balık mezatından bisiklet şampiyonluğuna

Öğrenciliğinde harçlığını balık mezatında çalışarak çıkaran Danimarkalı Yones Vingegaard yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu‘ndan zaferle ayrıldı.

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Organizasyonun 21’inci ve son etabı, başkent Paris’teki 116 kilometrelik parkurda dün yapıldı.

Etabı 77’nci sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 79 saat 33 dakika 20 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu’ndan zaferle ayrıldı. Geçen yılki organizasyonu ikinci sırada tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi, kariyerinin ilk büyük tur zaferine Fransa’da ulaştı.

Balık mezatında ve fabrikada çalıştı

Mütevazı bir aileden gelen Vingegaard, Eurosports’a verdiği röportajda okulunu bitirdikten sonra, bisiklet takımına girene kadar yarı zamanlı çalıştığını anlattı.

Tesadüf, işleri hep ‘balıklarla’ ilgiliydi. 2016’da balık mezatında bir yıl çalıştı. Daha sonra balık fabrikasında iki yıl işçilik yaptı.

Futbola ilgisi kısa sürdü

Vingegaard, küçüklüğünde bir dönem futbolla merak sardığını ancak bu ilginin kısa sürdüğünü söyledi: “10 yaşındayken Danimarka Turu yaşadığım Thisted şehri yakınlarında başlamıştı. Ailecek gittik, izledik. Sonra bisikleti denedim ve yetenekli olduğum ortaya çıktı, devam ettim. O zamandan beri bisikletimi sürüyorum.”