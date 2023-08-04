Baldur’s Gate 3’ten güçlü çıkış: Steam ve Twitch’i ‘salladı’

Dün çıkan rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3, Steam’de büyük satış rakamlarına ulaşırken, canlı yayın platformu Twitch’te en çok izleyici toplayan içeriklerden biri konumunda.

Yıllardır beklenen oyunun PlayStation 5 sürümü de 6 Eylül’de geliyor. XBox çıkışıysa biraz gecikebilir.

Larian Studios tarafından geliştirilen oyun düne kadar erken erişimdeydi.

IGN Türkiye’nin haberine göre oyunun çıkışıyla beraber Steam’de eşzamanlı oyuncu sayısı 300 binin üstüne fırladı. Güncel eşzamanlı oyuncu sayısıysa 350 bine yakın. Hafta sonu bu rakamların çok daha fazla olması bekleniyor.

Twitch’teyse izleyici sayısı prime time’da 500 bine yaklaştı.

Baldur’s Gate 3’ün Türkiye fiyatı 799 lira.