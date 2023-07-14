Baldur’s Gate 3: Elfle ayı arasındaki aşk sahnesi viral oldu

Yakında tam sürüm olarak piyasaya çıkması beklenen Baldur’s Gate 3 oyununda elf karakteriyle ayı formundaki bir ‘druid’ karakterin aşk sahnesinin gösterilmesi gündem oldu.

Larian Studios tarafından geliştirilen rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3’le ilgili yeni görüntüler altı gün önce firmanın düzenlediği bir gösterimde yayınlandı.

Buradaki bir görüntüyse sosyal medyada viral oldu.

Oyundaki karakterlerden biri olan Halsin, insan ve ayı formuna geçebilen bir ‘druid’. Bir elf olan Astarion karakteri de oynanabilir karakterler arasında yer alıyor.

Altı gün önceki gösterimde, Astarion ve Halsin arasındaki bir ‘aşk sahnesi’ gösterildi.

Ama Halsin burada bir ayıya dönüşmüştü. Yani bir elfle ayının aşkı oyunda deneyimlenebiliyor. Savaş ve rol yapma mekaniklerinden oluşan Baldur’s Gate 3, bir aşk sahnesiyle adından söz ettirir oldu.

Bu sahne özellikle TikTok’ta o kadar çok yayıldı ki, Larian Sudios’un TikTok’tan banlanmasına sebep oldu.

Oyun şu an erken erişimde. Önümüzdeki aysa tam sürüm olarak çıkması bekleniyor.