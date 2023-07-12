Starfield oynamak isteyen, üç asgari ücreti gözden çıkarmalı

Çıkmadan efsaneleşen uzay temalı oyun Starfield’ın bilgisayardaki sistem gereksinimlerini karşılamak için en az üç asgari ücreti gözden çıkarmak gerekiyor.

Bethesda tarafından geliştirilen ve henüz çıkmadan büyük sükse yapan Starfield’ın bilgisayardaki sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre asgari sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim sistemi: Windows 10 (22H2 versiyonu)

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i7-6800K

Hafıza kartı: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce 1070 Ti

Depolama alanı: 125 GB

Önerilen gereksinim

Önerilen gereksinimlerse şöyle:

İşletim sistemi: Güncel Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10600K

Hafıza kartı: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

Depolama alanı: 125 GB

Ayrıca, hem önerilen hem minimum gereksinimde SSD isteniyor.

En az üç asgari ücret ediyor

Önerilen gereksinimlerde yer alan AMD işlemcinin fiyatı 3 bin 400, Intel’inse 5 bin 400 lira. Hafıza kartlarının fiyatları değişmekle beraber ortalama 1000 lira.

AMD ekran kartının fiyatı 28 bin lira. NVIDIA ekran kartının şu an Türkiye’de stoku bulunmuyor ama altı ay önce 40 bin liradan satılıyordu. 250 GB depolama alanına sahip ortalama bir SSD’nin fiyatı da 1200 lira.

Bu hesaba göre Starfield’ı önerilen gereksinimlerde oynamak için 33 bin 600-47 bin 600 lira arasında para harcamak gerekiyor.

Aylık asgari ücretse 11 bin 402 lira. Yani, oyunu önerilen gereksinimlerde oynamak için üç-dört asgari ücret harcamak gerekiyor. Tabii bu fiyatlar halihazırda elinde bilgisayar olup sistemini yükseltmek isteyenler için geçerli. Bilgisayarın diğer donanımları da hesaba katılınca harcanması gereken para artıyor.

Oyunun Steam fiyatı da 899 lira.

Starfield hakkında

Starfield’ı efsane yapan şey neredeyse 25 yıldır geliştiriliyor oluşu. Elbette Starfield, 25 yıl boyunca aktif olarak geliştirilen bir oyun değil. Ama 25 yıl boyunca Bethesda yöneticilerinin aklında böyle bir fikir vardı.

Bethesda, 2000’den önce uzay temalı birkaç oyun geliştirme girişiminde bulunmuş ancak bunlar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2000’li yıllardaysa Bethesda yöneticileri ‘Star Trek’ etkisiyle ‘Starifield gibi’ bir oyun fikri düşündü ama projeyi ilerletemediler. Zaman zaman oyunla ilgili yeni fikirler ortaya atılmış, metinler yazılmış ama somut bir şey ortaya çıkmamıştı. Oyuncular da ‘uzun bir bekleyişe’ geçmişti.

Oyun, resmen 2018’de duyuruldu. Bir ay önceki XBox etkinliğinde de Starfield’ın oynanışı gösterildi. Starfield’a 45 dakika ayrıldı.

Bir ay önceki gösterim XBox için çok önemliydi çünkü son dönemde Xbox, ‘özel oyun kıtlığı’ nedeniyle eleştiriliyordu. Strafield da XBox’a özel olarak çıkacak oyunlardan biri.