Baldur’s Gate 3’ün Xbox’a çıkışı gecikebilir

Yıllardır beklenen rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3’ün Xbox’a çıkışı 2024’ü bulabilir.

Fotoğraf: Steam

Yıllar süren geliştirme ve erken erişim sürecinden sonra Larian Studios’un rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3, yarın bilgisayarda resmi olarak piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 5 sürümü de 6 Eylül’de geliyor.

Ancak oyunun Xbox’a gelişi gecikebilir.

Stüdyonun yayın direktörü Michael Douse, teknik sınırlamaların Baldur’s Gate’in Xbox’a gelişinin geciktirdiğini, bunun büyük bir sıkıntı olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Hello friend! We’ve said many times in the past that the issue is getting split-screen working on the Series S, which is taking more time, but is in progress. This is a huge technical hurdle, but we are unable to release the game on the ecosystem without this feature. — Very AFK (@Cromwelp) July 31, 2023

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre tahminler, oyunun 2024’e kadar Xbox’a gelmemesi yönünde.