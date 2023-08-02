Baldur’s Gate 3’ün Xbox’a çıkışı gecikebilir

Yıllardır beklenen rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3’ün Xbox’a çıkışı 2024’ü bulabilir.
Yıllar süren geliştirme ve erken erişim sürecinden sonra Larian Studios’un rol yapma oyunu Baldur’s Gate 3, yarın bilgisayarda resmi olarak piyasaya sürülecek. Oyunun PlayStation 5 sürümü de 6 Eylül’de geliyor.
Ancak oyunun Xbox’a gelişi gecikebilir.
Stüdyonun yayın direktörü Michael Douse, teknik sınırlamaların Baldur’s Gate’in Xbox’a gelişinin geciktirdiğini, bunun büyük bir sıkıntı olduğunu ancak çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.
Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre tahminler, oyunun 2024’e kadar Xbox’a gelmemesi yönünde.