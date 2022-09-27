Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı: Bir ölü, iki yaralı

Bakırköy’de hastane önünde bekleyen gruba, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açılması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Avcılar’da meydana gelen kavgada yaralanan bir kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. İddiaya göre, husumetli diğer taraf, yaralıya ve yakınlarına hastane önünde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay esnasında hastanede bulunan bir özel harekat polisinin karşılık verdiği ve saldırganların olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Polis olay sonrası hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Hastane bahçesinde ve çevresinde bulunan vatandaşlar de, korku dolu anlar yaşadı.