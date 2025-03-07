Bakanlıktan yeni düzenleme: Site yönetimi denetlenecek

Site yönetimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki verdiği şirketlere devredilebilecek.

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Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Tesis Yönetim Hizmetleri mevzuatı değişiyor.

Yeni düzenlemeyle konut ve ticari alanı olan sitelerde kat sahipleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.

Bu şirketler bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Bu şirketlerin faaliyet ve harcamaları yine bakanlıkça yetkilendirilen firmalarca denetlenecek. Denetimlerin yılda en az bir kez yapılacak.

Ayrıca mülk sahipleri yönetime dair bilgi ve belgelere kurulan elektronik yazılım sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Şirketlerin vereceği hizmetlerse şöyle:

Rutin hizmetler

Otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun kullanılmasını ve işletilmesi