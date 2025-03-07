Bakanlıktan yeni düzenleme: Site yönetimi denetlenecek

Site yönetimi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetki verdiği şirketlere devredilebilecek.
Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki Tesis Yönetim Hizmetleri mevzuatı değişiyor.
Yeni düzenlemeyle konut ve ticari alanı olan sitelerde kat sahipleri yönetim işini kendileri değil de şirketlere yaptırmak isterlerse bu işleri sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş şirketler üstlenebilecek.
Bu şirketler bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek. Bu şirketlerin faaliyet ve harcamaları yine bakanlıkça yetkilendirilen firmalarca denetlenecek. Denetimlerin yılda en az bir kez yapılacak.
Ayrıca mülk sahipleri yönetime dair bilgi ve belgelere kurulan elektronik yazılım sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Şirketlerin vereceği hizmetlerse şöyle:
- Rutin hizmetler
- Otopark, bahçe alanları, varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının ruhsat ve eki projelerine uygun kullanılmasını ve işletilmesi
- Kazan dairesi, asansör gibi makine ve ekipmanların düzenli bakım ve kontrolleri
- Enerji verimliliği ve evsel atık yönetimi
- Noksanlıklar, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda önce bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.
- Site yönetimlerinin yerine getirilmesi zaruri olan konularla ilgili gereken tedbirlerin alınmaması durumunda da ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunabilecek.