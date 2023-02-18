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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan valiliklere genelge: Deprem bölgesindeki taşıma tarifesi belirlendi

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi.

Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği kentlerde evlerini taşımak veya eşyalarını kurtarmak isteyen yurttaşlara nakliye şirketleri fahiş fiyatlar veriyor. Yurttaşlar deprem fırsatçılarına karşı suç duyurusunda bulunuyor.


Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler sonucu fiyat tarifelerini belirledi. Bakanlığın yazılı açıklamaya göre, valiliklere ‘Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri’ konulu genelge gönderildi.

Buna göre, nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Evden eve eşya taşıma bedeli, genelgeye göre, 4 artı 1’e kadar daireler için piyasa koşullarında, şehir içi (25 kilometre dahil) işçilik bedeliyle birlikte azami 6 bin lira, il sınırları dahilinde ilçeler arasında işçilik bedeli dahil azami 9 bin lira olacak.

Şehirler arası evden eve eşya taşıma işinde, şehir içi taşıma bedeli 6 bin liraya azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 lira, ayrıca 1000 lira varış noktası asansör bedeli, 2 bin lira varış noktası işçilik bedeli ve 1000 lira şoför ücreti eklenecek.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.

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