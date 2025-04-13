Bakanlıktan e-ticaret sektöründeki 67 firmaya 93,7 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, son altı ayda e-ticaret sektöründe hizmet veren 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası kesti.

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Bakanlık açıklaması şöyle:

“Çalışmalarımız neticesinde, cayma hakkı kullanımında bedel iadelerinin hiç yapılmaması ya da yasal süre içinde yapılmaması kapsamında, 2024 yılının Ekim ayında başlatılan ve aynı yıl içinde tamamlanan inceleme ve denetimler neticesinde, 18 firmaya toplam 40,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bununla birlikte 2025 yılının ilk üç ayında tüketicilerin elektronik ticaret sektöründe taraf oldukları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yapılan inceleme ve denetimler kapsamındaysa 49 firmaya toplam 53,4 milyon lira idari para cezası uygulanmış olup, halihazırda 19 firma nezdinde denetimler devam etmektedir. Böylece, son altı ayda e-ticaret denetimlerinde 67 firmaya 93,7 milyon lira idari para cezası uygulanmış oldu.”