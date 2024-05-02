Bakanlık duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durduruldu

Ticaret Bakanlığı, İsrail’le ticaretin tamamen durdurulduğunu duyurdu.

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İsrail’le ticaret tartışması nedeniyle hükümet üzerindeki baskı son zamanlarda artmıştı.

İktidarın artan baskı üzerine İsrail’le ticarette 54 ürüne kısıtlama getirmesi tartışmaları daha da alevlendirmişti.

Başta ticareti reddeden iktidara “Demek ki ticaret varmış” eleştirileri arttı. Ayrıca neden tamamen değil de kısıtlama yoluna gidildiği sesleri yükseldi.

Bloomberg, iki ülke arasındaki ticaretin tamamen durdurulduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı da haberden saatler sonra ticaretin durdurulduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre İsrail Gazze’ye yardım girişine izin verene kadar ticaret yasağı sürecek.