Bakanlığın ‘Türkiye’ye giren terörist yakalandı’ dediği gazeteci beraat etti

İçişleri Bakanlığı’nın “İran’dan Türkiye’ye giriş yapan terörist yakalandı” diye duyurduğu Gazeteci Aziz Oruç, ‘örgüt üyeliği’nden yargılandığı davadan beraat etti.

Aziz Oruç. (Twitter)

Bir süre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) kalan gazeteci Oruç, Avrupa’ya gitmek için İran üzerinden geçtiği Ermenistan sınır kapısında gözaltına alınmıştı. Ermenistan polisi, dövdüğü Oruç’u daha sonra İran askerlerine teslim edilmişti.

İran askerlerinin de dövdüğü Oruç, Türkiye sınırına bırakılmıştı. Oruç, daha sonra geldiği Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık 2019’da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, Oruç’un gözaltına alınışını “İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist yakalandı” diye duyurmuştu.

Aziz Oruç ile Dicle Fırat Gazeteciler (DFG) Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, Muhammet İkram Müftüoğlu ve eski HDP İlçe Eş Başkanı Abdullah Ekelek’in de aralarında olduğu altı kişi hakkında bu konuda açılan davanın karar duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Ağrı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya gazeteci Oruç, farklı bir dosyadan tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlik Güvenlikli Cezaevi’nden, Dicle Müftüoğlu ise Diyarbakır’dan SEGBİS ile katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Oruç ve Müftüoğlu, beraat talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Oruç’un ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasından beraatine karar verdi. ‘Terör örgütü propagandası’ suçlamasınıysa mükerrer olduğu gerekçesiyle reddetti.

Dicle Müftüoğlu, Muhammet İkram Müftüoğlu, Abdullah Ekelek, Turgay İlboğa ve Yücel İlhan hakkındaysa ‘suçluyu kayırmak’ iddiasıyla altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.