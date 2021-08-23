Bakanın dili sürçtü: Bacaklarınızı ayırırken sosyal mesafeye dikkat edin

Yeni Zelanda’da Covid-19 bakanı canlı yayında halkı bilgilendirirken dili sürçtü: “Bacaklarınızı ayırmak için dışarı çıktığınızda sosyal mesafeye dikkat edin.”

Bakan Chris Hipkins “Yoğun nüfuslu bölgelerde insanların dışarı çıkıp bacaklarını ayırdığında sosyal mesafeye dikkat etmesi zor oluyor” ifadelerini kullandı.

Bakanın kullanmak istediği asıl ifade ise ‘bacaklarını ayırmak‘ (spread their legs) değil, özellikle uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra kısa bir yürüyüşe çıkmak anlamında kullanılan ‘bacaklarını esnetmek‘ (stretching their legs) idi.

Basit bir dil sürçmesi olmakla birlikte bacaklarını ayırmak ifadesinin cinsel çağrışımı nedeniyle bakan sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Bakanın konuşması sırasında yanında bulunan Yeni Zelanda Sağlık Müdürü Dr. Ashley Bloomfield durumun farkına vararak çaresizce kaşlarını kaldırdı.

Basın toplantısı sonunda bakan da durumun farkına vardı ve kendisiyle dalga geçmeyi ihmal etmedi. Bakan “Ben dışarı çıkıp bacaklarımı esneteyim, siz de benimle dalga geçersiniz” ifadelerini kullandı.

Bakanın gafı sosyal medya kullanıcılaı arasında hemen benimsenirken, ‘spreadyourlegs’ etiketi TT oldu. Kullanıcılar “Bacaklarınızı ayırın ve hayat kurtarın” çağrısında bulunarak bakanla dalga geçti.

Ülkede Delta varyantının görülmesiyle yeniden patlak veren vakaların ardından sıkı kapanma tedbirleri uygulanıyor. Bu stresli günlerde bakan Hipkins’in gafı halka kısa da olsa bir rahatlama anı yaşattı.