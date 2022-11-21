Bakan yardımcısı, Erdoğan’la Sisi’yi, Atatürk’le Venizelos’a benzetti, ‘Yeliz’den retweet geldi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dokuz yıl ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’yle görüşmesini, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dönemin Yunan başbakanı Eleftherios Venizelos’la görüşmesine bağladı.

Çam’ın bu konudaki tweet’ini AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da retweet etti.

Fotoğraf: AA-Twitter/Serdar Çam

Erdoğan, Mısır’daki darbeden sonra Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

Erdoğan, yıllardır ‘kanlı bıçaklı’ olduğu Sisi’yle Katar’da düzenlenen Dünya Kupası açılışında el sıkışmıştı.

Atatürk’le karşılaştırdı

Bu el sıkışma konusunda kendi cenahından bazı tepkiler alan Erdoğan’ın partisindeki vekil ve bakanlardan henüz ses yok. Fakat kültür ve turizm bakan yardımcısı bu konuda sessiz kalamadı.

Twitter’da dış politikada bu tür durumların yaşandığını anlatmaya çalışan Çam, konuyu Atatürk ve dönemin Yunanistan başbakanı Venizelosun savaştan sonra el sıkışmasına bağladı: “Milletlerin acıları unutulmasa da devletlerin ilişkileri hep devam eder.Bunun içindir ki Çanakkale Savaşı’nda yenilen ülkelerle dost/müttefik olduk. Bundan dolayıdır ki İstiklal zaferimiz sonrası Atatürk-Yunan Başbakanı Venizelos ile yakın dostluk ve ilişkiler başlatıldı.”

‘Yeliz’den retweet

Çam’ın bu tweet’lerini TBMM’de ‘Yeliz’ ismiyle canlı yayın açmasıyla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da retweet ederek destek verdi.