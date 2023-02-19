Deprem bölgesinde 118 bin bina yıkık ve acil yıkılacak

Deprem bölgesinde şu ana kadar 927 bin bina incelendi; yıkık ve acil yıkılacak bina sayısı 118 bin.

Adana. (Reuters)

6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 şehirde en az 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı üç-dört katı geçmeyeceğini, ‘yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını’ söyledi.

Bakan, “11 ilde cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz” dedi.

Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık ve acil yıkılacak durumda olduğunu tespit ettiklerini de belirtti.

Seviyeler

İnşaat Mühendisleri Odası’na (İMO) göre binalarda tespit edilen hasar seviyeleri şöyle

Ağır hasarlı bina: Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak hasar tespit süreci ardından yıkılacak.

Onarımı ve tekrar kullanımı mümkün değil. Hemen boşaltılarak hasar tespit süreci ardından yıkılacak. Orta hasarlı bina: Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor.

Güçlendirme lazım. Yoksa kullanılamaz. Girilmemesi gerekiyor. Az hasarlı bina: Taşıyıcı sistemi hasar görmemiş ancak taşıyıcı olmayan duvarları hasarlı (çatlak, sıva çatlağı, boya/kaplama dökülmesi gibi). İsteyen geri dönebiliyor.

Deprem bölgesinde yaşayanlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmaları için oluşturduğu internet sitesine girip binalarına ilişkin rapora ulaşabiliyor.