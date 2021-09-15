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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Velilerin izni olmadan öğrencilere test yapılmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

Bilim kurulu toplantısı sonrası konuşan sağlık bakanının açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


*Velilerimizin onay formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır.

*Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

*Vaka ve kayıplar içindeki aşısız oranı çok yüksek. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir.

*Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor.

*Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

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