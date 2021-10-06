Bakan Koca, hastane yöneticilerine sağlıkçılar için yazı gönderdi

MESUDE ERŞAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve SABİM’e (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) gelen bazı şikayetlerin soruşturmaya gerek olmadan amirlerce değerlendirilerek, işlemden kaldırılmasını istedi. Koca, her itham ve şikayet için ifade alınmasının sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu kırdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan sağlık il müdürlüklerine, oradan hastanelere ulaştırılan 1 Ekim 2021 tarihli, Bakan Koca imzalı yazıda özetle şöyle dendi:

“Pandemiyle mücadelede şüphesiz en büyük yük sağlık çalışanlarımıza düşmektedir. Sağlık çalışanlarımız kimi zaman ailelerinde ayrı kalmak pahasına da olsa canla başla çalışarak sağlık hizmetlerinin aksamadan en hızlı ve güvenli şekilde vatandaşlarımıza sunulması için büyük bir fedakarlık örneği sergilemektedir. Bu süreçte sadece pandemiyle mücadele etmekle kalmayıp, bir yandan da aralıksız olarak diğer sağlık hizmetlerini sunmaya devam eden sağlık çalışanlarımızın görevlerini yaparken moral/motivasyonlarının en üst seviyede tutulması gerekmektedir.

Bilindiği gibi şikayet ve dilekçe hakkının kullanılması anayasal bir hak olmakla birlikte, dilekçelerin ilgili makamlara hangi kriterlere uyularak sunulması gerektiği ve işleme alınacak nitelikteki şikayet ve başvuruların hangileri olduğu hususları ilgili kanunlarda hüküm altına alınmıştır.

‘Gereksiz yere soruşturma yapmayın’

Ancak taşra teşkilatımız ve çalışanlarımızdan yapılan geri bildirimlerde, ilgili birimlere intikal eden ihbar, şikayet ve başvurulara (CİMER, SABİM vb.) istinaden muhakkak görevlendirmeleri yapıldığı, birim amirlerinin ön araştırması neticesinde detaylı bir inceleme başlatılmasına gerek olmadan işlemden kaldırılması gereken ihbar/şikeyet/başvurular için sağlık çalışanlarından açıklama/veya ifade talep edildiği görülmüştür. Bu durum hem yoğun iş temposu arasında sağlık çalışanlarının moral/motivasyonlarının düşmesine hem de vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaşanmasına sebep olmaktadır.

Sağlık çalışanlarımızın gereksiz yere inceleme/soruşturma süreçleriyle muhatap olmamaları yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı büyük önem arz ettiğinden birimimize intikal eden başvuru, ihbar ve şikayetlerden somut bir konuyu ihtiva etmeyen, soyut nitelikteki iddia/ithamlara yer verilen ve detaylı bir inceleme yapılmasına gerek bulunmayanların öncelikle birim amirlerince değerlendirilerek, ilgili sağlık personelinin, ifade/açıklamasına başvurmaksızın işlemden kaldırılması, yapılan ön değerlendirme neticesinden detaylı bir inceleme başlatılması kanaatine varılan ihbar/şikayet/başvurulara yönelik inceleme/soruşturma süreçlerinin de gizlilik esasına riayet edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Öte yandan, hekim meslek odaları ve örgütleri de SABİM ve CİMER’e gelen şikayetlerin önce sorumlu yöneticiler tarafından süzgeçten geçirilmesini istemişti.