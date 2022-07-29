Bakan Kirişci: Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tohumluk fiyatlarını makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira, tritikale için kilogram başına 9,5 lira ve arpa için kilogram başına 9 lira olarak açıkladı.

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Kirişci, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenen TİGEM Geleneksel 70’inci Hasat Bayramı töreninde biçerdöverle hasat yaptı.

Bakan burada şunları söyledi: “Buğday üretimimiz 19-22,6 milyon ton aralığında seyretmekte. Yurt içi talebi karşılamada küresel krizlerden etkilenmeyecek bir noktada olduğumuzu birlikte görüyoruz. Bitkisel üretimde daha iyi bir sürece doğru yol aldığımızı özellikle kaydetmek isterim. 2021 yılında, nadas alanlarında sağlanan 1,1 milyon dekarlık azalmayla, ekilen tarla mevcudumuzda 4 milyon dekar artış gerçekleştirildi.

Buradan sizlere TİGEM’in sertifikalı tohumluk satış fiyatların da duyurmak istiyorum. Tohumluk fiyatları makarnalık ve ekmeklik buğday için kilogram başına 10,5 lira, tritikale için kilogram başına 9,5 lira ve arpa için kilogram başına 9 lira olarak belirlenmiştir.”